Во Кулинария

Все чаще специалисты напоминают о необходимости употребления красного мяса. Именно оно содержит железо в том виде, в каком оно лучше всего усваивается организмом. Недостаток этого элемента приводит к анемии, слабости, снижению физической активности и умственной работоспособности. Также красное мясо содержит белок – строительный материал, необходимый организму человека, в особенности детям, спортсменам, беременным женщинам. Однако говядина и баранина многим из наших соотечественников кажутся слишком дорогими для того, чтобы есть их каждый день. Более дешевой альтернативой служит мясо индюшачьей голени, которое тоже является красным. Если вы хотите получить потрясающе вкусное и одновременно максимально полезное блюдо из этого продукта, вам стоит запечь голень индейки в духовке.

В данной статье вы найдете рецепты, по которым индюшачью ножку можно приготовить целиком на кости, в виде стейков, филе и даже кусочками, отдельно или с овощами. Также мы расскажем о том, как приготовить голень птицы сочной и мягкой, сколько ее нужно запекать.

Кулинарные секреты

Голень индейки будет вкусной и сочной, если ее правильно выбрать, подготовить и запечь. Остановимся на этих этапах подробнее.

Выбор продукта

Думаем, нет смысла напоминать читателям нашего сайта «Новый Домострой», что готовить нужно свежие и качественные продукты.

Желтый цвет индюшачьей кожи, неприятное амбре – это то, что должно вас оттолкнуть, заставив отказаться от покупки. Если вы видите, что срок годности продукта истек, хоть он и выглядит еще свежо, рисковать тоже не стоит.

Свежая голень не требует времени на оттаивание, это касается и охлажденного продукта. Однако если вы не торопитесь, нет смысла переплачивать: замороженные ножки обойдутся дешевле, а если им дать оттаять в холодильнике, останутся почти такими же сочными, как и свежие. Приобретать для запекания можно и те, и другие – принципиальной разницы мы не видим.

Запекать голень можно не только целиком. В продаже имеются индюшачьи ножки, порубленные на стейки, а также голени без костей и даже без кожи (филе). Поверьте на слово: самостоятельно превратить голень индюшки в стейки или филе – не самая простая задача. Если вы не планируете запекать ножку целой, лучше приобрести продукт в виде филе или стейков.

После того как вы стали обладателем качественной индюшачьей голени, вам нужно решить лишь одну задачу – не испортить продукт при запекании.

Подготовка голеней индейки к запеканию

Индюшачье мясо не слишком жирное. Голень этой птицы довольно массивна. Эти факторы препятствуют превращение индюшачьей ножки в мягкую и сочную закуску. Эта цель может оказаться недостижимой, если голени индюшки не подготовить к запеканию правильно.

Если собираетесь готовить замороженные голени, заранее их переложите их в основную камеру холодильника, чтобы они успели оттаять. Затем подержите их часок или два при комнатной температуре. Не торопите события, разогревая продукт в микроволновке или купая его в теплой воде – из-за этого нога индейки станет сухой.

Маринуйте мясо индейки как минимум полчаса, а лучше 2-3 часа. Опытные кулинары даже советуют оставлять голень этой птицы в маринаде на ночь.

Для лучшего проникновения маринада внутрь кожу с голени стягивают, оголяя мясо. На нем делают поперечные надрезы, покрывают ножку жирным соусом или маслом. Затем натягивают кожу обратно. Спрятать под кожу индейки масло необходимо, если вы не планируете ее мариновать. Маринованное мясо можно готовить и без описанных ухищрений.

Настоятельно советуем включать в состав маринада для голени индейки жирные продукты: сливочное масло, сметану, майонез. Если соблюдаете диету, приготовьте маринад из кефира или соевого соуса. Их специй с мясом индейки лучше всего сочетаются чеснок, имбирь, паприка, куркума, горчица, аджика. Еще более ароматным блюдо сделают тимьян и розмарин, цедра или кусочки цитрусов, яблок, груш, киви.

Правильно замаринованная индюшачья нога получится мягкой и сочной, если вы только не пересушите ее при запекании.

Как и сколько запекать голени индейки

Индюшачья голень на кости обычно весит 0,4 – 0,9 кг. Очевидно, что за полчаса она не пропечется. Если просто положить кусок индейки на противень и отправить в разогретый шкаф, то через час мясо станет сухим и покроется горелой корочкой. Это ужас как неаппетитно, невкусно и неполезно. Поэтому перед запеканием голень помещают в кулинарный рукав или фольгу. Они не дадут вытечь и испариться соку, быстро подгореть коже. В результате блюдо выйдет сочным и мягким. Такой же результат даст приготовление голени в форме под крышкой.

При запекании важно знать время приготовления блюда, иначе оно может оказаться сырым внутри или сильно пересушенным. Сколько запекать голень индейки, зависит от температуры в духовке и от размера самой голени, ее кусков. Рекомендованное время приготовления индейки приведено в таблице.

Время запекания голени индейки в духовке

Размер голени индейки (вес) Время запекания при 180 градусах, в минутах Время запекания при 200 градусах, в минутах Голень на кости менее 0,5 кг 60 40-50 Голень на кости от 0,5 до 0,65 кг 75-90 50-60 Голень на кости от 0,7 кг 90 60 Филе голени без кости до 0,4 кг 45-50 35-40 Филе голени без кости от 0,45 кг 75-90 50-60 Стейки из ног индейки 40-45 30-35 Филе голени кусочками 35-40 25-30

Дополнительно время запекания индейки мы указываем в каждом конкретном рецепте, поэтому ошибиться вообще невозможно.

Ниже вы узнаете, как запечь голень индейки в рукаве, фольге, с картошкой, овощами и даже фруктами. Процесс приготовления в рецептах расписан пошагово, так что кулинарные эксперименты обещают быть удачными.

Голень индейки, запеченная в рукаве

Что нужно:

голень индейки – 0,7-0,8 кг;

сливочное масло – 40 г;

рафинированное растительное масло – 40 мл;

сметана – 80 мл;

чеснок – 4 зубчика;

столовая горчица – 5 мл;

тимьян, розмарин, апельсиновая цедра – по 5 г;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Индюшачью голень промойте, оботрите салфеткой. Специи, пряности и соль смешайте с растительным маслом и толченым чесноком. Натрите этой смесью индейку. Оставьте индейку мариноваться в течение пары-тройки часов. Сливочное масло на это время положите в морозилку. Спустя указанное время проткните индейку в нескольких местах ножом и нашпигуйте ее кусочками замороженного сливочного масла. Обмажьте ножку сметаной, смешанной с горчицей, и поместите в кулинарный рукав. Защипите пакет с двух сторон, сверху зубочисткой сделайте несколько проколов для выхода пара. Положите рукав на противень и отправьте его на 1,5 часа в разогретую до 180 градусов духовку.

Если хотите, чтобы голень подрумянилась, за 20 минут до ее готовности разрежьте пакет.

Голень индейки, запеченная в фольге

Что нужно:

голень индейки – 0,5 кг;

чеснок – 2 зубчика;

сливочное масло – 20 г;

соль, приправа для курицы – на свой вкус;

растительное масло – 40 мл.

Как приготовить:

Сдвинув кожу с индюшачьей ножки вниз, обмажьте ее размягченным маслом, верните шкурку на место. Чеснок раздавите прессом, смешайте с солью, специями, растительным маслом. Густо обмажьте ножку получившейся массой. Заверните ее в фольгу. Чтобы фольга не порвалась, предварительно ее не помешает сложить вдвое. Разогрев духовку до 180 градусов, поместите в нее завернутую в фольгу птицу. Запекайте индюшачью ногу 40 минут, затем разорвите фольгу и продолжайте приготовление еще 20 минут.

Голень индейки может подаваться как отдельная закуска или с гарниром. Перед подачей мясо снимают с костей, раскладывают по тарелкам, дополняют гарниром из риса или овощей.

Простой рецепт запекания индюшачьей голени

Что нужно:

голень индейки – 2 шт. по 0,4-0,5 кг;

сметана – 120 мл;

горчица – 20 мл;

соевый соус – 20 мл;

специи – по вкусу.

Как приготовить:

На голени индейки сделайте ножом продольные прорези. Положите ее в пакет. Смешайте соевый соус со специями, влейте в пакет с индейкой. Завяжите пакет, оставьте на час, периодически переворачивая. Обмажьте ножки индейки смесью сметаны и горчицы, положите в форму. Накройте форму крышкой или фольгой. Поставьте в духовку. Разогрейте духовку до 180 градусов. Готовьте индейку час. Периодически приподнимайте крышку (или фольгу), поливайте индейку соусом, в котором она мариновалась. Последний раз нужно полить за 15 минут до готовности и убрать крышку (фольгу).

Смесь сметаны и горчицы в данном рецепте можно заменить майонезом. Негативно на вкусе готовой закуски это не скажется.

Стейк из голени индейки по-французски

Что нужно:

стейки из голени индейки – 0,5 кг;

майонез – 60 мл;

соль, перец – по вкусу;

лук – 100 г;

сыр – 50 г;

растительное масло – для смазывания формы.

Как приготовить:

Стейки отбейте, положите в смазанную форму. Посолите и поперчите. Засыпьте мясо полукольцами лука. Щедро смажьте индейку майонезом. Посыпьте натертым сыром. Накройте форму фольгой. Отправьте в духовку, подогретую до 200 градусов. Через 20 минут снимите фольгу и убавьте температуру (примерно до 180 градусов). Продолжайте запекание 15 минут, пока сыр не подрумянится.

По сравнению с традиционным мясом по-французски стейки из индейки менее калорийные. Недостатком служит наличие внутри косточки.

Стейки из индейки с яблоками

Что нужно:

стейки из ноги индейки – 1 кг;

яблоки – 0,2 кг;

майонез – 120 мл;

приправа карри, соль – по вкусу.

Как приготовить:

Отбитые стейки выложите в форму (ее перед этим все же не помешает смазать). Посыпав мясо солью и приправой, смажьте его майонезом, использовав примерно половину рецептурного количества соуса. Положите сверху тонкие ломтики яблока, покройте оставшимся соусом. Запеките в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

По данному рецепту стейки можно приготовить к какому-либо празднику. И домочадцы, и гости будут приятно удивлены и наверняка поинтересуются составом блюда.

Запеченное филе голени индейки с киви

Что нужно:

филе голени индейки – 0,4 кг;

киви – 1 шт.;

сметана – 40 мл;

молотая паприка – 10 г;

соль – по вкусу.

Как приготовить:

Очистите, нарежьте кусками киви, положите в кувшин блендера. Добавьте сметану, паприку и соль. Превратите в пюре. Обмажьте филе индейки получившейся массой. Сверните рулетом. Поместите в кулинарный рукав, отправьте на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Киви не только придаст закуске неповторимые органолептические качества, но и сделает мясо более нежным. Любой гурман придет от такого угощения в восторг.

Фаршированная голень индейки

Что нужно:

голень индейки – 0,7-0,8 кг;

бекон – 50 г;

репчатый лук – 100 г;

ржаной хлеб (мякоть без корок) – 100 г;

чеснок – 2 зубчика;

петрушка – 2 веточки;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Разрежьте голень вдоль кости. Срежьте мякоть с кости, стараясь не повредить филе. Натрите мясо измельченным чесноком, солью и специями. Лук нарежьте некрупными кубиками. Мелко порежьте хлеб. Небольшими кубиками порежьте бекон, положите на сковороду, подогрейте. Когда начнет вытапливаться жир, добавьте лук. После приобретения им золотистого оттенка введите хлеб. Через 2-3 минуты переложите продукты в тарелку. Посыпьте филе индейки измельченной петрушкой. Выложите на него смесь хлеба, лука и бекона. Зашейте. Заверните в фольгу. Запекайте 1,5 часа при температуре 180 градусов.

При подаче к столу индейку нарезают на порционные куски. Гарнир не обязателен, но соус лишним не будет. Подойдет любая жидкая приправа для мяса.

Голень индейки с картошкой и овощами в духовке

Что нужно:

голень индейки – 0,7-0,8 кг;

картофель – 0,5 кг;

стручковая фасоль – 0,2-0,25 кг;

помидоры – 0,2-0,25 кг;

болгарский перец – 0,2 кг;

морковь – 100 г;

кабачок – 0,2 кг;

красный лук – 100 г;

чеснок – 5 зубчиков;

французская горчица – 20 мл;

соевый соус – 40 мл;

оливковое масло – 60 мл;

прованские или итальянские травы – 10 г;

соль, специи – по вкусу.

Как приготовить:

В голени проделайте ножом отверстия, нашпигуйте ее чесноком. Натрите специями, смажьте горчицей. Полейте смесью масла и соевого соуса. Оставьте мариноваться в течение 2-3 часов. Морковь и кабачок нарежьте круглыми ломтиками, перец и лук – полукольцами. Помидоры и картофель порежьте некрупными дольками. Фасоль нарежьте кусками по 2 см. Перемешайте овощи, сбрызните их маслом, посыпьте пряными травами, посолите и перемешайте. Замаринованную ногу индейки положите в форму, накройте крышкой или фольгой, отправьте в духовку на 40 минут. Запекайте при 200 градусов. Уберите фольгу, разложите вокруг голени индейки картошку и другие овощи. Полейте маринадом, в котором ранее находилось индейка. Вновь накройте фольгой. Верните форму в духовой шкаф, уменьшите нагрев до 180 градусов. Продолжайте готовить 50-60 минут.

В результате одновременно с индейкой вы получите вкусный гарнир, идеально ее дополняющий.

Филе голени индейки, запеченное кусочками с картошкой и грибами

Что нужно:

филе голени индейки – 0,35 кг;

свежие шампиньоны – 0,25 кг;

картофель – 0,7 кг;

соевый соус – 60 мл;

рафинированное растительное масло – 40 мл;

чеснок, паприка, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

Филе птицы нарежьте кубиками, положите в миску, добавьте измельченный чеснок, ложку масла, немного паприки. Перемешайте руками. Обтяните миску с формой пищевой пленкой, уберите на час в холодильник. Грибы и картофель порежьте кубиками, посыпьте солью и паприкой, перемешайте. Смешайте картошку и грибы с замаринованным мясом, выложите в смазанную форму. Полейте оставшимся в миске маринадом. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте, пока картофель не станет мягким.

Блюдо будет еще вкуснее, если незадолго до готовности его посыпать мелко натертым сыром, дать сырной стружке расплавиться.

Запеченная в духовке индюшачья голень способна стать украшением праздничного стола, не говоря уже о семейной трапезе. Сытное и полезное блюдо из этого продукта способно конкурировать с самыми вкусными и аппетитными кушаньями из говядины или свинины. От подобных закусок не откажется ни гурман, ни человек, соблюдающий диету. В приведенной выше подборке наши читатели найдут рецепты голени индейки, запеченной в духовке, на любой вкус.

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