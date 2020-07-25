Во Кулинария

Овощная икра – удачная заготовка. Ее можно подавать отдельно, использовать для приготовления бутербродов и некоторых других блюд. Многие поколения наших соотечественников закрывают кабачковую икру, но в последнее время у нее появился серьезный конкурент – икра из патиссонов, которую на зиму можно сделать по нескольким рецептам. Предлагаем вниманию читателей сайта «Новый Домострой» подборку рецептов патиссоновой икры, а также советы по ее приготовлению.

Кулинарные секреты

Патиссоны заслуживают внимания хозяйки, которая печется о здоровье близких. В них содержатся вещества, способствующие укреплению зрения, предотвращающие преждевременное старение клеток и возникновение раковых опухолей, снижающие риск сердечно-сосудистых недугов, улучшающие обмен веществ, укрепляющие иммунитет, избавляющие от депрессии. Значительная часть пользы сохраняется и после тепловой обработки овоща. Поэтому патиссоновая икра – не только вкусная, но и полезная закуска.

Однако тарельчатая тыква, как еще называют патиссоны, является специфическим овощем. Для получения из этого продукта вкусной икры необходимо знать несколько секретов.

Патиссоны сейчас стали настолько популярными, что селекционеры выводят сорта самых разных оттенков. Если вы любите удивлять гостей и близких необычными кулинарными шедеврами, попробуйте сделать закуску из цветных патиссонов. Используя обычные светлого оттенка овощи, похожие по оттенку на кабачки, вы получите икру традиционного цвета, напоминающую кабачковую.

Зрелые патиссоны имеют очень плотную мякоть, грубую и толстую кожуру, большие семена. Перед использованием для получения икры их нужно очистить. Сделать это будет проще, если опустить плоды на 5 минут в кипящую воду, затем искупать в холодной воде. Мякоть с крупными семечками тоже требует удаления. Из-за трудоемкости подготовки зрелых патиссонов к консервированию многие предпочитают использовать только молодые овощи, хоть и стоят они дороже. Однако зрелые патиссоны для приготовления овощной икры использовать тоже можно.

Молодые патиссоны не только вкуснее, но и полезнее старых, поэтому если у вас есть возможность выбора, предпочтение все же лучше отдать им.

Патиссоны нуждаются в достаточно длительной тепловой обработке, особенно если они зрелые, поэтому икру из них обычно делают без стерилизации. Овощи для размягчения обычно тушат, иногда запекают или обжаривают. Выбор характера термической обработки зависит от конкретного рецепта.

Измельчать до состояния пюре овощи удобнее после тепловой обработки, когда они становятся мягкими. Для этого их можно перебить блендером. Этот способ самый удобный. Можно также протереть их через сито, но это отнимет много времени и сил. Если нужно обойтись без помощи кухонной техники, но сэкономить силы, просто потушите патиссоны подольше, затем перемешайте овощи – они сами превратятся в массу, имеющую консистенцию овощной икры.

Перемешивать измельченные овощи удобно венчиком. Также их можно взбить миксером.

При кипении овощная икра булькает и «стреляется». Чтобы не получить ожег, прикрывайте кастрюлю крышкой. Для перемешивания овощной массы крышку приподнимайте, не убирая полностью. Для размешивания блюда используйте половник, ложку или лопатку с длинной ручкой.

Стерилизация банок и крышек – операция, которую при заготовке овощной икры на зиму никак нельзя пропустить. Каким образом вы простерилизуете тару, значения не имеет.

Банки с икрой можно закрыть металлическими крышками, закатывающимися ключом, или винтовыми. А вот полиэтиленовые крышки для этого не подойдут.

Патиссоновая икра – заготовка не капризная. Эти консервы не портятся даже при хранении в отапливаемом помещении. Поэтому их можно держать не только в погребе или подвале, но и в квартире (на кухне или в кладовке). Однако в прохладном месте икра из патиссонов будет стоять лучше и сохранит хорошие органолептические качества не год, а два или три.

Классический рецепт икры из патиссонов «Пальчики оближешь»

Что нужно (на 3 л):

патиссоны – 1,5 кг;

морковь – 0,5 кг;

лук – 0,5 кг;

помидоры – 1,5 кг;

чеснок – 1 головка;

сахар – 15-20 г;

соль – 15-20 г;

столовый уксус (9-процентный) – 60 мл;

рафинированное растительное масло – 0,2 л;

стручковый перец (не обязательно) – по вкусу.

Как приготовить:

Банки объемом 0,5-1 л простерилизуйте, подержав над паром или в духовке 15-20 минут. Позвольте им немного остыть, обсохнуть. Прокипятите крышки. Если в них есть резинка-уплотнитель, ее лучше на время кипячения вынуть, потом вернуть на место. Помойте овощи. Лук и морковь очистите. Если патиссоны крупные, их тоже нужно очистить, предварительно проварив их 5 минут и остудив. Нарежьте патиссоны пластинами, удалите мякоть с семенами. Морковь нарежьте средними кусками. Лук порежьте как можно мельче. Морковь, помидоры, патиссоны и чеснок по отдельности проверните через мясорубку. Важно: не смешивайте овощи на этом этапе. В кастрюле с хорошим антипригарным покрытием или в казане разогрейте масло, положите в него лук и морковь. Через 10 минут добавьте к ним патиссоны. Тушите овощи на медленном огне полчаса, затем добавьте томатное пюре. Продолжайте тушить овощи еще столько же. Если хотите, чтобы икра имела нежнейшую консистенцию, протрите ее через сито. Если крупчатая текстура вас устраивает, переходите к следующему этапу готовки. Добавьте сахар, соль, чеснок и перец. Потушите икру 5 минут. Влейте уксус, перемешайте, снимите с огня. Разложите икру по ранее подготовленным банкам, закатайте тару.

Нежная патиссоновая икра, сделанная по приведенному рецепту, понравится и взрослым, и детям.

Совет: готовя для детей, перец в закуску не добавляйте.

Икра из патиссонов с томатной пастой

Что нужно (на 3 л):

патиссоны – 4 кг;

морковь – 0,5 кг;

лук – 0,25 кг;

чеснок – 1 головка;

столовый уксус (9-процентный) – 100 мл;

томатная паста – 100 г;

сахар – 20 г;

рафинированное постное масло – 150 мл;

вода – 150 мл;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Патиссоны очистите от кожуры, разрежьте пополам, выскоблите из них ложкой семена. Очищенную от всего лишнего мякоть нарежьте кубиками размером около 1 см. Морковь почистите, нарежьте маленькими кубиками или соломкой. Небольшими кусочками нарежьте лук. В казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Объем посуды должен быть достаточным для того, чтобы в нем поместились лук, морковь и патиссоны, иначе овощи придется обжаривать частями. Первым в масло положите лук, через пару минут к нему добавьте морковь, через 7-8 минут – патиссоны. Через 10 минут овощи со сковороды переложите в кастрюлю, в которой будет осуществляться дальнейшее приготовление блюда. Влейте в кастрюлю воду. Потушите ее содержимое полчаса. Пока овощи тушатся, у вас есть возможность простерилизовать банки, не упускайте ее. Добавьте мелко порубленный чеснок и томатную пасту, перемешайте. Прокипятите овощи в течение 5 минут. Перебейте содержимое кастрюли погружным блендером. Можно измельчить овощи и в стакане блендера, но тогда закладывать их придется небольшими порциями. В овощное пюре всыпьте сахар и соль, приправьте его по вкусу. Влейте уксус, перемешайте. Доведите патиссоновую икру до кипения, разложите по подготовленной таре. Переверните баночки с икрой и накройте пледом. Пусть они остынут в условиях паровой бани. Это своего рода стерилизация, которая повышает устойчивость консервов к неблагоприятным условиям хранения.

После остывания банки с патиссоновой икрой можно отнести в подвал, кладовую или другое помещение, где вы обычно храните припасы на зиму.

Прованская икра из патиссонов с майонезом и горчицей

Что нужно (на 3 л):

патиссоны – 3 кг;

чеснок – 5-6 зубчиков;

растительное масло –120 мл;

томатная паста – 100 мл;

майонез – 100 мл;

столовая горчица – 10 мл;

вода – 0,3 л;

столовый уксус (9-процентный) – 30 мл;

сахар – 60 г;

соль – 30 г;

молотая паприка – 3 г;

хмели-сунели – 3 г;

черный молотый перец – 3 г.

Как приготовить:

Очищенные от кожуры и семенной мякоти патиссоны нарежьте средними кубиками, сложите в кастрюлю, залейте водой, потушите до мягкости, затем измельчите посредством блендера до состояния пюре. Положите в емкость с патиссоновым пюре майонез, горчицу, томатную пасту и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте специи, соль, сахар. Перемешайте продукты. В итоге масса должна стать однородной и однотонной. Накройте кастрюлю крышкой, прокипятите патиссоновую икру 15 минут. Влейте уксус, перемешайте. Продолжайте тушить закуску 5 минут. Распределите нежную икру по стерилизованным банкам, герметично их закройте, переверните и остудите в условиях паровой бани.

Пусть вас не смущает наличие в составе этого блюда майонеза. Его не так много, чтобы сделать закуску вредной и калорийной.

Икра по этому рецепту получается низкокалорийной, ведь в ней нет даже растительного масла.

Острая икра из патиссонов с болгарским перцем

Что нужно (на 3 л):

патиссоны – 3 кг;

помидоры – 1 кг;

морковь, лук, болгарский перец – по 0,5 кг;

чеснок – 2 зубчика;

острый стручковый перец – 1 шт.;

сахар – 45 г;

соль – 30 г;

рафинированное подсолнечное масло – 180 мл;

яблочный уксус (6-процентный) – 40 мл;

укроп, петрушка, черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить:

Овощи помойте, обсушите, нарежьте соломкой. По отдельности обжарьте лук, морковь, патиссоны и болгарский перец. Обжаренные овощи, а также дольки помидоров, зубчики чеснока, кусочки острого перца и зелень прокрутите через мясорубку или измельчите с помощью блендера. Перемешайте овощи. Потушите их 10-30 минут, пока икра не покажется вам достаточно густой. Добавьте соль, перец, сахар, уксус. Перемешайте. Потушите еще 5 минут. Разложите патиссоновую икру по предварительно простерилизованным банкам. Закатав емкости, переверните их и укутайте.

На следующий день банки с икрой можно вернуть в нормальное положение и переправить в место постоянного хранения. Обычно это кладовка или подвал.

Икра из патиссонов с пряностями

Что нужно (на 3 л):

патиссоны – 3 кг;

помидоры – 1 кг;

морковь – 0,5 кг;

лук – 0,5 кг;

сахар – 120 г;

соль – 30 г;

приправа карри – 6 г;

прованские травы – 15 г;

столовый уксус (9-процентный) – 60 мл;

постное масло (рафинированное) – 120 мл.

Как приготовить:

Морковь и патиссоны натрите, лук мелко порежьте. Помидоры разрежьте пополам, натрите, одновременно отделив мякоть от шкурки. В казан или толстостенную кастрюлю влейте масло, положите натертые овощи, включая томаты, а также мелко порезанный лук. Потушите овощи полчаса. За это время подготовьте тару. Введите в овощную массу соль, сахар, карри и прованские травы. Перемешав овощную массу, потушите ее 5 минут. Войте уксус, потушите еще столько же. Распределите закуску по подготовленной таре. Оставьте остывать банки с икрой в перевернутом виде под пледом, одеялом или другой теплой вещью.

Икра по данному рецепту получается очень ароматная. Она будет еще и нежной, если перед добавлением специй ее перебить блендером или протереть через сито, но тогда времени на приготовление консервов уйдет значительно больше.

Патиссоновая икра с ароматными кореньями

Что нужно: (на 2-2,5 л):

патиссоны – 0,2 кг;

помидоры – 0,5 кг;

морковь – 0,3 кг;

лук – 0,3 кг;

корень сельдерея – 50 г;

корень петрушки – 25 г;

зелень петрушки – 30 г;

соль, сахар – по 10-20 г;

постное масло – 120 мл;

чеснок – по вкусу;

столовый уксус (9-процентный) – 60 мл.

Как приготовить:

Мелко нарезанный лук и крупно натертую морковь обжарьте до мягкости. Нарезанные ломтиками патиссоны подрумяньте отдельно. Обжаренные овощи измельчите посредством мясорубки или блендера. С помощью блендера, мясорубки или терке в нежное пюре превратите коренья петрушки, сельдерея и чеснок. Перебейте блендером помидоры. Соедините томатное пюре с измельченными патиссонами, морковью и луком. Добавьте к ним коренья, масло и соль. Уварите овощную массу до желаемой густоты. Добавьте уксус, прокипятите икру вместе с ним 2-3 минуты. Наполните икрой заранее простерилизованные банки. Поставьте их доньями вниз и остудите в условиях паровой бани.

В составе этой закуски нет острых и пряных приправ, но коренья делают ее не менее ароматной, чем икра, приготовленная с пряностями.

Икра из запеченных патиссонов

Что нужно (на 1,5 л):

патиссоны – 1,5 кг;

лук – 0,3 кг;

томатная паста – 0,2 л;

рафинированное масло – 60 мл;

гвоздика – 1 зонтик;

душистый перец – 2 шт.;

соль, сахар – по вкусу;

уксусная эссенция (70-процентная) – 5 мл.

Как приготовить:

Патиссоны, очищенные от кожуры и семенной мякоти, нарежьте пластинами, положите на смазанный маслом противень и запеките в течение 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Лук, нарезанный мелко-мелко, обжарьте в оставшемся масле. Запеченные патиссоны превратите в пюре посредством блендера или другим удобным способом. Патиссоновое пюре смешайте с обжаренным луком и томатной пастой. Подсалите и подсластите. Специи разотрите в ступке или измельчите с помощью специальной мельницы, добавьте к овощам. Потушите овощное пюре четверть часа, влейте в него уксус и проварите еще 5 минут. Заполните подготовленную заранее тару овощной икрой. Плотно закройте банки, поставьте крышками вниз. Накиньте на банки плед, оставьте их до утра.

Вкус у икры из печеных патиссонов изысканный и богатый. От такой закуски не откажется ни один гурман.

Икра из кабачков и патиссонов

Что нужно (на 3 л):

кабачки и патиссоны – по 2 кг;

лук, морковь, болгарский перец – по 0,5 кг;

томатная паста – 100 г;

вода – 0,2 л;

сахар – 40 г;

соль – 20 г;

яблочный уксус (6-процентный) – 60 мл;

подсолнечное масло – 0,2 л.

Как приготовить:

Овощи нарежьте соломкой, обжарьте по отдельности в растительном масле. Измельчите обжаренные овощи любым удобным вам способом, положите в кастрюлю. Добавьте разведенную водой томатную пасту. Тушите, пока лишней жидкости в овощной массе не останется. На это уйдет около часа. Добавьте оставшиеся ингредиенты. Потушите кабачково-патиссоновую икру 10 минут после того, как она начнет булькать. Разложите закуску по стерилизованным банкам. Герметично закупорьте тару и оставьте до утра под одеялом. Банки перед накрытием их одеялом нужно перевернуть.

Кабачки и патиссоны превосходно сочетаются друг с другом. Овощная икра из них получается бесподобной, просто пальчики оближешь!

Быстрый и простой рецепт патиссоновой икры в мультиварке

Что нужно (на 1 л):

патиссоны – 0,5 кг;

морковь – 0,25 кг;

лук – 0,25 кг;

помидоры – 0,5 кг;

сладкий перец – 0,25 кг;

масло – 60 мл;

соль – 10 г;

сахар – 20 г.

Как приготовить:

Овощи натрите, пропустите через мясорубку или измельчите другим способом. Смешайте овощную массу с сахаром и солью. В чашу мультиварки влейте масло, положите в нее овощное пюре. Запустите программу «Плов». Если у вашего прибора нет такого режима, используйте режим тушения, установив таймер на час. Разложите закуску по стерилизованным банкам.

После остывания банки с икрой нужно убрать в холодильник. Хранить эту закуску можно не дольше 4 месяцев, так как она приготовлена без добавления уксуса.

Патиссоновая икра – вкусная закуска, которой вы наверняка найдете применение. Советуем закрыть на зиму побольше баночек с этим изысканным и в то же время простым кушаньем. Возможно, именно эта заготовка станет вашим фаворитом.

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